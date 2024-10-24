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Bolu'da Otoyolda Feci Kaza: 2 Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil, tıra çarptı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:21
Bolu'da Otoyolda Feci Kaza: 2 Hayatını Kaybetti

Bolu'da Otoyolda Meydana Gelen Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra çarpan bir otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, otoyolun Ankara yönünde B.Y. idaresindeki 06 BVE 356 plakalı otomobilin, Musluklar köyü mevkisinde M.Ç. yönetimindeki 38 TC 915 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anında Olay Yeri Müdahale

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içerisindeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüler Sağ Kaldı

Otomobilin sürücüsü ile tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İpekyurt ve Albayrak'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Ayrıca, İpek Kurt'un otomobil sürücüsünün annesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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