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Bolu'da Polislere Anlamlı Çorba İkramı

Bolu'da Türk Kızılayı, polis memurlarına Polis Haftası kapsamında çorba ikramında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:03
Bolu'da Polislere Anlamlı Çorba İkramı

Bolu'da Polis Memurlarına Çorba İkramı

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılayı üyeleri tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Bu anlamlı etkinlik, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlendi.

Soğuk Havada Sıcak Bir Dokunuş

Türk Kızılayı Bolu Şubesi kadın kolları, soğuk havada nöbet tutan polis memurlarını unutmadı. Kendi evlerinde hazırladıkları tarhana çorbası ile polis kontrol noktasını ziyaret eden kadınlar, memurlarla sohbet ederek desteklerini gösterdi.

Teşekkürler ve Gelecek Programlar

Çorbayı içen polis memurları, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Kızılay üyelerine teşekkür ettiler. Türk Kızılayı Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, bu etkinliğin amacının Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz görev yapan polis memurlarına anne şefkati göstermek olduğunu belirtti.

Toylan, "Bu hafta Polis Haftası olduğu için onların gönüllerini almak istedik." diyerek, polislerin memnun kaldığını ve bu uygulamanın her ay tekrarlanması için çalışacaklarını ifade etti.

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında...

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında...

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

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