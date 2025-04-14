Bolu'da Şehitler Haftası İçin Duygusal 'Saygı Uçuşu' Gerçekleştirildi

Bolu'da Duygusal Saygı Uçuşu

Bolu'da, 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Şehitler Haftası dolayısıyla anlamlı bir gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 jet, Bolu il merkezi ve Mengen ilçesi semalarında saygı uçuşu yaptı.

Uçuşa Büyük İlgi

Programdan haberdar olan vatandaşlar, kent meydanında toplanarak etkinliğe katıldılar. Yetişkinler ve öğrenciler, pilotları Türk bayrakları sallayarak selamlayarak, şehitlerimize duydukları saygıyı gösterdiler.

Uçuş Detayları

Kent merkezindeki gösteri, 6 sorti ile başarıyla tamamlandıktan sonra, jetler Mengen ilçesi semalarında süzüldü. Bu anlar, Bolu halkı üzerinde unutulmaz bir etki bıraktı.

Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.

Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.