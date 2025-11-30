Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Bolu'da Tekke Barajı Çalışmaları Nedeniyle 200 Mezar Taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında Köroğlu Çayı üzerinde yapımına başlanan Tekke Barajında çalışmalar hızla sürüyor. Projede fiziki gerçekleşme oranı %90 seviyesine ulaşmış durumda.

Barajın teknik özellikleri ve hedefleri

Barajın yüksekliği 76,5 metre olarak planlanırken, su depolama hacmi 56 milyon metreküp olarak belirtiliyor. Projenin 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedefleniyor. Barajın devreye girmesiyle Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı ve 148 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceği bildirildi.

Tekkedere'de mezarlık taşınması ve gıyabi cenaze namazı

Baraj gölü altında kalacak olan Tekkedere köyü Devren Mahallesi mezarlığında yürütülen çalışmalar tamamlandı. Müteahhit firma tarafından yapılan operasyonla, mezarlıktaki yaklaşık 200 kabrin naaşları iş makineleri ve işçiler eşliğinde çıkarılarak baraj bölgesinde belirlenen yeni mezarlık alanına nakledildi.

İşlemlerin sona ermesinin ardından köy meydanında toplanan halk, mezarlıkta bulunanlar için tören düzenledi. Yaklaşık 200 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlid okutuldu. Törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

