Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Tekke Barajı çalışmaları nedeniyle Tekkedere Devren Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 mezar taşınarak yeni mezarlığa nakledildi; köyde gıyabi cenaze namazı ve mevlid gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:28
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Bolu'da Tekke Barajı Çalışmaları Nedeniyle 200 Mezar Taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında Köroğlu Çayı üzerinde yapımına başlanan Tekke Barajında çalışmalar hızla sürüyor. Projede fiziki gerçekleşme oranı %90 seviyesine ulaşmış durumda.

Barajın teknik özellikleri ve hedefleri

Barajın yüksekliği 76,5 metre olarak planlanırken, su depolama hacmi 56 milyon metreküp olarak belirtiliyor. Projenin 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedefleniyor. Barajın devreye girmesiyle Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı ve 148 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceği bildirildi.

Tekkedere'de mezarlık taşınması ve gıyabi cenaze namazı

Baraj gölü altında kalacak olan Tekkedere köyü Devren Mahallesi mezarlığında yürütülen çalışmalar tamamlandı. Müteahhit firma tarafından yapılan operasyonla, mezarlıktaki yaklaşık 200 kabrin naaşları iş makineleri ve işçiler eşliğinde çıkarılarak baraj bölgesinde belirlenen yeni mezarlık alanına nakledildi.

İşlemlerin sona ermesinin ardından köy meydanında toplanan halk, mezarlıkta bulunanlar için tören düzenledi. Yaklaşık 200 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlid okutuldu. Törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BOLU'DA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNEN BARAJ NEDENİYLE SULAR ALTINA KALACAK OLAN MEZARLIKTA...

BOLU'DA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNEN BARAJ NEDENİYLE SULAR ALTINA KALACAK OLAN MEZARLIKTA, MEZAR YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN 200 NAAŞ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI.

BOLU'DA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNEN BARAJ NEDENİYLE SULAR ALTINA KALACAK OLAN MEZARLIKTA...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı