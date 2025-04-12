Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ekipler Seferber Oldu

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bolu Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Kar yağışının yoğunlaştığı bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ulaşımda büyük bir aksama yaşanmıyor.

Sürücüler Uyarılıyor

Bölgedeki jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları gerektiği konusunda da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oldu.