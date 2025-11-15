Bolu Jandarma'dan sivil denetim: yolcu otobüslerinde kurallara sıkı takip

Denetim detayları ve uygulama biçimi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüslerinde sivil denetim gerçekleştirerek sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimde, jandarma personeli sivil kıyafetle yolcu gibi otobüslere binerek seyahat boyunca sürücü davranışlarını, yolcu güvenliği uygulamalarını ve kurallara uygunluğu gözlemledi.

Denetimler sırasında ekipler, araç içi güvenlik uygulamaları, sürüş disiplini ve yolcu kurallarına uyum gibi unsurları titizlikle inceledi.

Açıklama ve geleceğe yönelik karar

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetimlerinde kullanılan personel ve ekipmanların etkin şekilde değerlendirildiğini belirterek, "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla bu tür sivil denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

