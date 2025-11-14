Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Üç aracın çarpıştığı kaza sonucunda yaralananlar hastaneye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.'nin kullandığı 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
