Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, trafik kontrollü sağlandı ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:29
Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Üç aracın çarpıştığı kaza sonucunda yaralananlar hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.'nin kullandığı 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU-MUDURNU KARA YOLUNDA ERPİLİÇ FABRİKASI ÖNÜNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ...

BOLU-MUDURNU KARA YOLUNDA ERPİLİÇ FABRİKASI ÖNÜNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

BOLU-MUDURNU KARA YOLUNDA ERPİLİÇ FABRİKASI ÖNÜNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
3
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
4
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
5
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
6
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
7
Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı