Bolu'ya 68 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Tahsis Edildi

Bolu'da düzenlenen törende İl Emniyet Müdürlüğü'ne 44, İl Jandarma Komutanlığı'na 24 olmak üzere toplam 68 araç teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:11
Tören Bolu Valiliği önünde gerçekleştirildi

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için tahsis edilen toplam 68 araç, Valilik önünde düzenlenen törenle göreve uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerinde kullanılmak üzere alınan 9 bin 200 yeni hizmet aracından Bolu’ya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 44, İl Jandarma Komutanlığı'na 24 araç tahsis edildi.

Tören alanında, emniyet ve jandarma ekipleri tahsis edilen araçlarla ay ve yıldız oluşturdu. Araçlar Bolu’nun en işlek caddesine yerleştirildi ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Vali Abdulaziz Aydın: "Yenilenen araçlarla halkımızın hizmetinde olacağız"

Törene katılan Vali Abdulaziz Aydın, teslim edilen araçların ildeki hizmet kalitesini artıracağını belirtti. Vali Aydın şunları söyledi:

"Bugün Bolu için güzel bir gün. 28 Kasım’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza alınan 9 bin 200 aracın teslim törenine İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte iştirak etmiştik. Bugün ise orada teslim aldığımız araçları, Emniyet Müdürlüğümüze 44, Jandarma Komutanlığımıza 24 araç olmak üzere toplam 68 aracı, il merkezimizde ve ilçelerimizde hizmete almak üzere uğurlamak için bir aradayız. İlimizde 10 yaşını dolduran kolluk birimlerimize ait araçlar bu şekilde yenilenmiş oldu. Artık yenilenen araçlarla halkımızın hizmetinde olacağız. Bugün de inşallah arkadaşlarımızı görev yerlerine kazasız belasız bir şekilde uğurluyoruz."

