Boşandıktan 20 Gün Sonra Restoranda Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli'de gerçekleşen saldırıda mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah cezası verdi

Olay: 22 Kasım 2023'te Körfez ilçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanının 2. katında, arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Ajda Yatar (28), eski eşi Vahyettin P. (39) tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek vuruldu.

Kurşunların hedefi olan Ajda Yatar kanlar içinde yere yığıldı; zanlı geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'te boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Vahyettin P. yakalanarak cezaevine sevk edildi. Zanlıya yardım ettiği öne sürülen Mehmet Y. ve Burhan Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşma ve savunma: "Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, "Ajda, taciz olayı sebebiyle kardeşini şikayet etmemi istemedi ancak ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Kayınbiraderimi şikayet ettim diye Ajda evi terk etti. Eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Silahı kayınbirader ve kayınbabam tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim de Ajda ölmeseydi, pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" dedi.

Karar: Mahkeme heyeti, sanık Vahyettin P.'ye haksız tahrik hükümleri uygulanmadan "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silahtan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

