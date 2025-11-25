Boşandıktan 20 Gün Sonra Restoranda Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli'de boşandıktan 20 gün sonra restoranda eski eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 yıl ruhsatsız silah cezası aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:08
Boşandıktan 20 Gün Sonra Restoranda Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Boşandıktan 20 Gün Sonra Restoranda Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli'de gerçekleşen saldırıda mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah cezası verdi

Olay: 22 Kasım 2023'te Körfez ilçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanının 2. katında, arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Ajda Yatar (28), eski eşi Vahyettin P. (39) tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek vuruldu.

Kurşunların hedefi olan Ajda Yatar kanlar içinde yere yığıldı; zanlı geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'te boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Vahyettin P. yakalanarak cezaevine sevk edildi. Zanlıya yardım ettiği öne sürülen Mehmet Y. ve Burhan Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşma ve savunma: "Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, "Ajda, taciz olayı sebebiyle kardeşini şikayet etmemi istemedi ancak ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Kayınbiraderimi şikayet ettim diye Ajda evi terk etti. Eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Silahı kayınbirader ve kayınbabam tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim de Ajda ölmeseydi, pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" dedi.

Karar: Mahkeme heyeti, sanık Vahyettin P.'ye haksız tahrik hükümleri uygulanmadan "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silahtan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'DE BOŞANDIKTAN 20 GÜN SONRA ESKİ EŞİNİ RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ SIRADA TABANCA İLE ATEŞ...

KOCAELİ'DE BOŞANDIKTAN 20 GÜN SONRA ESKİ EŞİNİ RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ SIRADA TABANCA İLE ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA KARAR ÇIKTI. SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE AJDA ÖLMESEYDİ" DEDİ. MAHKEME HEYETİ, SANIĞA İNDİRİM UYGULAMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ.

KOCAELİ'DE BOŞANDIKTAN 20 GÜN SONRA ESKİ EŞİNİ RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ SIRADA TABANCA İLE ATEŞ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi