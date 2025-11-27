Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesi: İlkokul Öğrencileri İlçeyi Keşfetti

Boyabat'ta üç ilkokul öğrencileri için düzenlenen 'İlçemizi Tanıyalım' projesinde atölye, jandarma eğitimi, kütüphane ve müze etkinlikleriyle ilçeyi tanıdılar.

Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesi: İlkokul Öğrencileri İlçeyi Keşfetti

Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesiyle Öğrenciler İlçeyi Tanıdı

Etkinlikler ve Katılımcılar

Sinop’un Boyabat ilçesinde uygulanan "İlçemizi Tanıyalım" projesi kapsamında üç farklı ilkokuldan öğrencilere yönelik zengin içerikli etkinlikler düzenlendi. Programa Bayamca İlkokulu, Çattepe İlkokulu ve Şehit Turan Meşe İlkokulu öğrencileri katıldı.

Projeyi Boyabat Kaymakamlığı öncülüğünde yürüten kurumlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı. Etkinliklere Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem ve Boyabat SYDV Müdürü Cihan Tosunoğlu de eşlik etti.

Gün Boyu Süren Keşif ve Atölyeler

Öğrenciler ilk olarak Boyabat Gençlik Merkezinde atölye çalışmalarına katıldı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek trafik parkurunda uygulamalı eğitim alındı. Çocuklar, İlçe Halk Kütüphanesinde etkileşimli kitap okuma etkinliğine dahil olurken, Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesinde taş baskı çalışması yaparak kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğle yemeği Boyabat Öğretmenevinde verildikten sonra öğrenciler günü sinema etkinliği ile tamamladı.

Hedefler ve Teşekkür

Projeyi yürütücü kurumlar, etkinliklerin amacının öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımalarını ve sosyal gelişimlerini desteklemek olduğunu belirtti. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edildi.

