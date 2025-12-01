Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışmayı bitirdi

Fen İşleri ekipleri kısa sürede yeniledi

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü ve Başkan Mustafa Galip Özel’in talimatıyla kısa sürede hayata geçirildi.

Okulun giriş ve çevresindeki bozuk zeminler yenilendi, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım hatları modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan düzenlemelerle hem öğrenciler hem de veliler için daha güvenli ve düzenli bir alan oluşturuldu.

Belediye yetkilileri, eğitim kurumlarına desteğin süreceğini vurgulayarak "Bozdoğan’da eğitime değer katmaya ve ihtiyaç duyulan çalışmaları hızla tamamlamaya kararlıyız" mesajını paylaştı.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, OKULLARDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR