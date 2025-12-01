Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çevre düzenlemesi ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:20
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışmayı bitirdi

Fen İşleri ekipleri kısa sürede yeniledi

Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü ve Başkan Mustafa Galip Özel’in talimatıyla kısa sürede hayata geçirildi.

Okulun giriş ve çevresindeki bozuk zeminler yenilendi, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım hatları modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan düzenlemelerle hem öğrenciler hem de veliler için daha güvenli ve düzenli bir alan oluşturuldu.

Belediye yetkilileri, eğitim kurumlarına desteğin süreceğini vurgulayarak "Bozdoğan’da eğitime değer katmaya ve ihtiyaç duyulan çalışmaları hızla tamamlamaya kararlıyız" mesajını paylaştı.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, OKULLARDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, OKULLARDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, OKULLARDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı