Bozdoğan’da 2025'te 161 Çift "Evet" Dedi

Bozdoğan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2025 yılı boyunca toplam 161 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi. İlçede aile kurma heyecanı yaşayan çiftlerin büyük bölümü Bozdoğan Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahlarını kıydı.

Belediye bünyesinde hizmet veren Evlendirme Memurluğu, yıl boyunca başvuruda bulunan çiftlerin işlemlerini titizlikle tamamlayarak nikahları düzenledi; çiftler en özel anlarını burada yaşadı.

Başkan Mustafa Galip Özel: "En büyük yatırım mutlu ailelerdir"

Nikah istatistiklerini değerlendiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sağlıklı bir toplumun temelinin güçlü aile bağlarından geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın en özel, en anlamlı günlerinde de yanlarında olarak, 2025 yılında 161 çiftimizin yeni bir hayata adım atmasına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin kurduğu bu yuvalar, ilçemizin geleceğine atılan en kıymetli imzalardır. Her bir çiftimize ömür boyu huzur ve mutluluk diliyorum"

Başkan Özel, nikah işlemlerindeki hız ve düzen konusuna da değinerek şunları ekledi:

"Çiftlerimizin bu tatlı telaşlarında yanlarında olmaya, işlemlerini en hızlı ve düzenli şekilde sonuçlandırmaya özen gösteriyoruz. Bozdoğan Belediyesi olarak aile kurumuna değer vermeye ve vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz"

