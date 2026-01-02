DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Bozdoğan’da 2025'te 161 Çift "Evet" Dedi

Bozdoğan Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2025'te 161 çiftin nikahını kıydı; törenlerin çoğu Bozdoğan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:09
Bozdoğan’da 2025'te 161 Çift "Evet" Dedi

Bozdoğan’da 2025'te 161 Çift "Evet" Dedi

Bozdoğan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2025 yılı boyunca toplam 161 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi. İlçede aile kurma heyecanı yaşayan çiftlerin büyük bölümü Bozdoğan Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahlarını kıydı.

Belediye bünyesinde hizmet veren Evlendirme Memurluğu, yıl boyunca başvuruda bulunan çiftlerin işlemlerini titizlikle tamamlayarak nikahları düzenledi; çiftler en özel anlarını burada yaşadı.

Başkan Mustafa Galip Özel: "En büyük yatırım mutlu ailelerdir"

Nikah istatistiklerini değerlendiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sağlıklı bir toplumun temelinin güçlü aile bağlarından geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın en özel, en anlamlı günlerinde de yanlarında olarak, 2025 yılında 161 çiftimizin yeni bir hayata adım atmasına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin kurduğu bu yuvalar, ilçemizin geleceğine atılan en kıymetli imzalardır. Her bir çiftimize ömür boyu huzur ve mutluluk diliyorum"

Başkan Özel, nikah işlemlerindeki hız ve düzen konusuna da değinerek şunları ekledi:

"Çiftlerimizin bu tatlı telaşlarında yanlarında olmaya, işlemlerini en hızlı ve düzenli şekilde sonuçlandırmaya özen gösteriyoruz. Bozdoğan Belediyesi olarak aile kurumuna değer vermeye ve vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz"

BOZDOĞAN’DA 2025 YILINDA 161 ÇİFT "EVET" DEDİ

BOZDOĞAN’DA 2025 YILINDA 161 ÇİFT "EVET" DEDİ

BOZDOĞAN’DA 2025 YILINDA 161 ÇİFT "EVET" DEDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir, 2025'te Sağlık ve Sosyal Destekte Her Kesime Ulaştı
2
Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı
3
Sosyal Medya ve Ergen Beyni: Dr. Arzu Jalilova'dan Kritik Uyarılar
4
Uzman Uyarısı: Bel Kayması Her Hastada Ameliyat Gerektirmez — Prof. Dr. Orhan Şen
5
Aydın'da 2024 Yılın Ahisi Aziz Düzgünel Hayatını Kaybetti
6
Polikistik Over Sendromu (PCOS): Her 10 Kadından Biri Etkileniyor
7
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları