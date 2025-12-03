Bozdoğan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Renkli Etkinlik

Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğe Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, öğrencilerin hazırladığı şiir, marakas gösterisi, ritim performansı ve zeybek oyunu ile renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, öğrencilerin azmi ve başarısıyla duygusal anlar yaşadı.

Engel hastalık değildir; farkındalıktır

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, 3 Aralık’ın 1992 Birleşmiş Milletler kararıyla tüm dünyada kutlandığı hatırlatıldı. Engelliliğin bir eksiklik değil, farkındalık gerektiren bir durum olduğu vurgulanırken, toplumun her bireyinin bir engelli adayı olabileceğine dikkat çekildi.

Yusuf Çelik "Onlar için ortamları iyileştirdiğimizde neler başarabildiklerini görüyoruz. Buradan mezun olduklarında toplumun bir parçası olarak üretmeye devam edecekler. Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır. Asıl engelliler, karşılarına çıkan engelleri görmezden gelenlerdir" ifadelerini kullandı.

Bozdoğan’da düzenlenen program, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımına yönelik farkındalığın artırılması mesajı ve günün anlamı için hazırlanan pasta kesimi ile sona erdi.

BOZDOĞAN’DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANDI