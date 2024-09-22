Brezilya Yüksek Mahkemesi, X İçin Belgelerin Sunulmasını İstedi

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden X'e Talep

Brezilya Yüksek Mahkemesi, erişimin engellendiği sosyal medya platformu X'ten, atamayı kabul ettiği yasal temsilcisi için gerekli belgelerin 5 gün içinde sunulmasını istedi.

Yargıç Tanımı ve Açıklama

Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yazılı bir açıklama yaparak, X'in Rachel de Oliveira Villa Nova Conceiçao'yu yasal temsilci olarak atadığını belirtti ve belgelerin acilen sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

X'in Temsilci Atama Süreci

Brezilya medyasında 20 Eylül tarihi itibarıyla yer alan haberlere göre, X platformu ülkeye bir temsilci atamayı kabul etmişti. Ancak daha önceki bir süreçte, Brezilya Yüksek Mahkemesi, Jair Bolsonaro hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde X'ten veri talep etmişti.

Geçmişteki Erişim Engeli ve Cezalar

Mahkeme, yasal temsilci ataması yapılmaması halinde X'e erişim engeli getirilmesi için süre tanımıştı. 31 Ağustos'ta sürenin dolmasıyla birlikte, "temsilci atanana ve ödenmemiş para cezaları çözülene kadar" X'e erişim engeli uygulanacağı duyurulmuştu.

Elon Musk'ın Tepkisi

Teknoloji girişimcisi Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi sebeplerle yok ediyor." diyerek duruma tepki gösterdi.