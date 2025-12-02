BŞEÜ'nün 'Losing Time'ı Jamaika'da 'Honorable Mention' ödülünü aldı

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:44
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) kısa filmi 'Losing Time', Jamaika'da düzenlenen Films That Move Festivalinde 'Honorable Mention' ödülüne layık görüldü.

Festivaldeki başarı ve tema

Ödül, filmin yarıştığı 'Büyüme sancıları: Dönüşümler ve oluş yolculuğu' temalı bölümde jüri tarafından takdir edildi. Film, insanın içsel yolculuğunu, zamanın hızlı geçişini ve büyüme sürecindeki sancıları güçlü ve düşündürücü bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Yönetmen ve koleksiyon

Filmin senaristi ve yönetmeni, BŞEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Harun Bozoğlu. Kazanılan ödül sayesinde 'Losing Time', 'The Films That Move Koleksiyonu''na dahil olarak yıl boyunca okullar, topluluk etkinlikleri, ruh sağlığı programları ve B.O.M.B ağı aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Film, toplumsal farkındalık oluşturmak ve izleyicilere etkili bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise, 'Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, üniversitemizin sanatsal ve kültürel çalışmalarını daha da görünür kılmaktadır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz' dedi.

