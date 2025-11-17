BŞEÜ'ye Yeni Fidanlar: 'ÜNİDES' ile Kampüs Yeşillendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kampüsüne, 'ÜNİDES-Kampüs peyzajına dokunuyorum' projesi kapsamında yeni fidanlar dikildi. Etkinlik, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Koordinasyon

Etkinlik, Artı Sanat Kulübü tarafından yürütüldü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hilal Kahveci ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kasap danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Ebrar Ustaibrahimoğlu koordinasyonunda düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Artı Sanat Kulübü üyeleri ile öğrenciler etkinlikte yer aldı.

Dikilen Türler

Kampüs alanına Çalı Erguvan, Huş, Oya Ağacı, Gülibrişim, Kırmızı Yapraklı Süs Eriği, Süs Kirazı, Leylandi ve Lavanta türlerinde bitkiler toprakla buluşturuldu.

Rektörün Mesajı

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, projenin öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirdiğini ve kampüsün sürdürülebilir, yaşayan bir doğa alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Etkinlik, öğrencilerin 'Daha yeşil bir kampüste, yeni projelerde buluşmak üzere' mesajıyla tamamlandı.

