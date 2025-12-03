BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi: Karagözoğlu'ndan Gençlere Eğitim Vurgusu

BTK Başkanı Ömer Faruk Karagözoğlu, "BTK Akademi, BTK Yaz Kampları ve BTK Güvenli İnternet Tırı ile ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizin hayallerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Zirve ve gündemi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki BTK Akademi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi"nde sektör temsilcileri, akademisyenler ve teknoloji geliştiricileri bir araya geldi. Zirvede büyük dil modelleri, güvenli yapay zeka kullanımı, veri yönetimi, yapay zeka etiği, savunma teknolojilerinde yapay zeka uygulamaları ve gençlere yönelik eğitim oturumları gibi başlıklar ele alındı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'de geliştirilen yerli yapay zeka projeleri için özel bir tanıtım alanı oluşturuldu; katılımcılar proje sahipleriyle doğrudan iletişim kurarak yenilikçi çözümleri yakından inceledi. BTK Akademi yetkilileri, zirvenin Türkiye’nin yapay zeka ekosisteminde önemli bir buluşma noktası olacağını ve sektörel iş birliklerine zemin hazırlayacağını vurguladı.

Gençlik, eğitim ve dijital dönüşüm

Ömer Faruk Karagözoğlu genç nüfusun teknolojideki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak düzenlendiğimiz bu tarz etkinliklerle gençlerimizi, kendileri de bir zamanlar bu yollardan geçmiş olan başarılı sektör liderleriyle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Böylesi etkinlikler, sadece gençlerimiz için değil sektör liderlerimiz için de bir fırsat. Çünkü Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini, 15-24 yaş aralığındaki gençlerimiz oluşturuyor. Dolayısıyla gençliği, gözlemek, anlamak ve iletişim kurmak Türkiye’de iş yapan her sektör için en stratejik önceliklerden biri. Yapay zeka, bulut bilişim, otonom teknolojiler, nesnelerin interneti ve daha birçok teknoloji eşliğinde geri dönüşü mümkün olmayan bir dijital dönüşüm başladı. Dolayısıyla gençler bu dijital dönüşüm sürecinde en az sektör kadar, en az kamu kadar hatta belki de onlardan da önemli bir aktör. Teknoloji, onu kullanan varsa bir anlam ifade ediyor. Bizler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak bu farkındalıkla katma değerli bir dijital dönüşümün tek yolunun eğitim olduğunu çok iyi biliyoruz. Değişen ve gelişen dünyaya gençlerimizi donanımlı bir şekilde hazırlamak için birçok çalışmayı aynı anda sürdürüyoruz. BTK Akademi, BTK Yaz Kampları ve BTK Güvenli İnternet Tırı ile ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizin hayallerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. BTK Akademi; kurumumuza ve sektöre fayda sağlamayı temel hedef edinmiş bir yapı olarak 2017 yılından bu yana bilimsel, teknolojik ve kendini sürekli yenileyen bir eğitim anlayışı ile hizmet veriyor. BTK Akademi’nin, bugün itibarıyla çevrim içi olarak yaklaşık 3 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. 325’in üzerinde çevrim içi eğitim ve 166 bin dakikayı aşan içerik, gençlerimizin ve sektör çalışanlarının erişimine açık durumda. Üstelik sadece çevrim içi eğitimlerle de sınırlı kalmıyoruz. 60 ilde düzenlenen yüz yüze eğitimler, atölye çalışmaları, yazılım ve siber güvenlik kampları, yarışmalar ve etkinliklerle on binlerce gence ulaşarak bilgiye erişimi her kesimden birey için daha da erişilebilir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Dünya trendleri ve iş gücü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise küresel dönüşüme ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya olağanüstü bir hızla dönüşüyor. ‘Değişim’ kelimesi yaşadıklarımızı açıklamak için yetersiz kalıyor. Artık değişimin sonuçlarını yaşıyoruz. Uluslararası analizler, iş gücü yapısının oldukça sert bir dönüşüm geçirebileceğini ifade ediyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı, buna karşılık 92 milyon mevcut istihdamın yok olacağı, sonuç olarak 2030’a kadar 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı öngörülüyor. Yani iş dünyası büyürken aynı zamanda biçim değiştiriyor. Yeni beceriler ortaya çıkıyor, bazı becerilerse hızla önemini yitiriyor. Bu dönüşümü tetikleyen ana unsurlar arasında yapay zeka, otomasyon, iklim politikaları ve demografik değişimler var. Diğer yandan veri hacmindeki artış da benzeri görülmemiş boyutlara ulaşıyor. Yapılan araştırmalarda dünya genelinde üretilen toplam veri hacminin hiç olmadığı kadar artacağı öngörüleri paylaşılıyor. 2024-2025 yıllarında üretilen ve 2026 yıllarında üretilecek veri miktarının bugüne kadar üretilen verilerin toplamını geçeceği tahmin ediliyor" dedi.

Zirveye BTK Başkanı Ömer Faruk Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Turkcell CEO’su Ali Taha Koç, Vodafone CEO’su Engin Aksoy ve protokol üyeleri katıldı.

