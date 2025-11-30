Buca'da çöp eylemi sürüyor: Mustafa Kemal Mahallesi'nden belediyeye tepki

Buca Belediyesi önündeki çöp eylemi devam ediyor

İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerinin, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi önünde geçen hafta başlayan eylemi bu hafta da devam etti. Vatandaşlar, şantiyede depolanan çöplerin yaydığı kötü koku, artan sinek ve sağlık riski nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Mahallelinin şikayetleri

Mahalle sakinleri, ellerinde pankartlarla şantiye önünde toplandı ve sorunun derhal çözülmesini talep etti. Vatandaşlar, pencerelerini açamadıklarını, artan sinek ve fare sorunuyla birlikte hastalık korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

Muhtar: "Bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz"

Mahalle adına konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız (39), "Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var. Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüşler de sağlanmıyor. Bizim tek bir amacımız var. Bu şantiyenin buradan kaldırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp aktarma merkezi burası. Otokentin, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var," dedi.

35 yıllık mahalle sakini: "Pencere açamıyoruz"

Remzi Bilgetecan (56), yaklaşık 35 yıldır Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşadığını belirterek, "Aşırı derecede çöp boşaltılmaya başlanıldı. Vahşi bir şekilde çöp depolaması yapılıyor. Çöp depolamasının şimdiye kadar azdı. Çoğalması artık bizim nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Pencere açamıyoruz, burada yaşamak çok zor olmaya başladı. Sineği, fareyi boş verin artık nefes alamıyoruz. Durum o kadar vahim bir duruma geldi ki insanlar evlerini satıp gitmeyi düşünüyorlar ama evlerini bile satamıyorlar. Otokent’teki esnaf arkadaşlara da mal sahiplerine de sesleniyorum. Lütfen bize destek versin," diye konuştu.

Siyasi tepki: "Çöp zihniyeti devam ediyor"

Mahalleliye destek veren AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez (45), mecliste defalarca sorunu gündeme getirdiklerini ancak yetkili bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Balyemez, "Bu kentin sağlığı tehdit ediliyor, fareler mahallede cirit atıyor, sinekler küçük çocuklara zarar verebiliyor. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin çöp, çukur zihniyeti devam etmekte. Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, kötü kokunun ve artan sağlık riskinin giderilmesi için yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDEKİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ ÖNÜNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN EYLEMİ DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, DEPOLANAN ÇÖPLERİN YAYDIĞI KÖTÜ KOKU NEDENİYLE PENCERELERİNİ AÇAMADIKLARINI BELİRTEREK, ARTAN SİNEK VE SAĞLIK RİSKİ YÜZÜNDEN HASTALIK KORKUSU YAŞADIKLARINI DİLE GETİRDİ.