Buca'da çöp eylemi sürüyor: Mustafa Kemal Mahallesi'nden belediyeye tepki

İzmir Buca Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, şantiye önündeki çöplerin neden olduğu kötü koku, sinek ve sağlık riski gerekçesiyle eylemi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:43
Buca'da çöp eylemi sürüyor: Mustafa Kemal Mahallesi'nden belediyeye tepki

Buca Belediyesi önündeki çöp eylemi devam ediyor

İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerinin, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi önünde geçen hafta başlayan eylemi bu hafta da devam etti. Vatandaşlar, şantiyede depolanan çöplerin yaydığı kötü koku, artan sinek ve sağlık riski nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Mahallelinin şikayetleri

Mahalle sakinleri, ellerinde pankartlarla şantiye önünde toplandı ve sorunun derhal çözülmesini talep etti. Vatandaşlar, pencerelerini açamadıklarını, artan sinek ve fare sorunuyla birlikte hastalık korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

Muhtar: "Bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz"

Mahalle adına konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız (39), "Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var. Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüşler de sağlanmıyor. Bizim tek bir amacımız var. Bu şantiyenin buradan kaldırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp aktarma merkezi burası. Otokentin, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var," dedi.

35 yıllık mahalle sakini: "Pencere açamıyoruz"

Remzi Bilgetecan (56), yaklaşık 35 yıldır Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşadığını belirterek, "Aşırı derecede çöp boşaltılmaya başlanıldı. Vahşi bir şekilde çöp depolaması yapılıyor. Çöp depolamasının şimdiye kadar azdı. Çoğalması artık bizim nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Pencere açamıyoruz, burada yaşamak çok zor olmaya başladı. Sineği, fareyi boş verin artık nefes alamıyoruz. Durum o kadar vahim bir duruma geldi ki insanlar evlerini satıp gitmeyi düşünüyorlar ama evlerini bile satamıyorlar. Otokent’teki esnaf arkadaşlara da mal sahiplerine de sesleniyorum. Lütfen bize destek versin," diye konuştu.

Siyasi tepki: "Çöp zihniyeti devam ediyor"

Mahalleliye destek veren AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez (45), mecliste defalarca sorunu gündeme getirdiklerini ancak yetkili bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Balyemez, "Bu kentin sağlığı tehdit ediliyor, fareler mahallede cirit atıyor, sinekler küçük çocuklara zarar verebiliyor. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin çöp, çukur zihniyeti devam etmekte. Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, kötü kokunun ve artan sağlık riskinin giderilmesi için yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDEKİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ ÖNÜNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN GEÇEN...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDEKİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ ÖNÜNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN EYLEMİ DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, DEPOLANAN ÇÖPLERİN YAYDIĞI KÖTÜ KOKU NEDENİYLE PENCERELERİNİ AÇAMADIKLARINI BELİRTEREK, ARTAN SİNEK VE SAĞLIK RİSKİ YÜZÜNDEN HASTALIK KORKUSU YAŞADIKLARINI DİLE GETİRDİ.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDEKİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ ÖNÜNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN GEÇEN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı