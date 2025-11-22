Bucak İncirdere'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye müdahalesi
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyü sınırlarındaki sazlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.