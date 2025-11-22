Bucak İncirdere'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye müdahalesi

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyü sınırlarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

