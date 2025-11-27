Buharkent'te Yüksek Riskli Gıdalara Sıkı Denetim

Buharkent'te yüksek riskli gıdalarda kapsamlı denetim

Et, tavuk ve süt ürünleri satış noktaları ile toplu tüketim yerleri kontrol edildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek risk grubunda yer alan hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen program kapsamında, İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri tarafından yapıldı.

Kontrollerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Yetkililer, yapılan denetimlerin halk sağlığının korunmasını amaçladığını belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak üzere denetim faaliyetlerinin düzenli ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

