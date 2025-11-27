Bulanık'ta Kaymakam Koşansu ile Kütüphane Buluşması: Öğretmenlerle Söyleşi

Bulanık'ta Kaymakam Koşansu ile Kütüphane Buluşması

Bulanık Kütüphane Buluşmaları programı çerçevesinde İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu öğretmenlerle bir araya gelerek kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliğin konuk konuşmacısı eğitimci-yazar Dr. Nadir Çomak oldu.

Kitap söyleşisi: 'İklim Oluşturan Öğretmen'

Söyleşide Dr. Çomak, 'İklim Oluşturan Öğretmen' kitabında ele aldığı 'eğitimde iklim', 'öğretmenin sınıf liderliği' ve 'pozitif öğrenme ortamları' gibi ana başlıkları dile getirdi. Öğretmenler, kendi sınıf deneyimlerinden örnekler paylaşarak tartışmaya etkin katılım sağladı.

Eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı

Program süresince Bulanık'taki okulların mevcut durumu, eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve öğrencilerin akademik ile sosyal gelişimleri detaylı biçimde ele alındı. Öğretmenler sınıf içi karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini sundu; Kaymakam Koşansu ise bu alanlarda kurumlararası iş birliğinin artırılacağını vurguladı.

Vurgu ve sonuç

Kaymakam Koşansu, öğretmenlerin ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkılarını öne çıkararak şunu söyledi: 'İlçemizin gelişimi için en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir'. Dr. Nadir Çomak da öğretmenlerin eğitim atmosferindeki etkisini şu sözlerle özetledi: 'Bir okulun atmosferi, öğretmenin duruşuyla şekillenir. Öğrencilerin hayata bakışı, karşılarında gördükleri öğretmenin yaklaşımıyla değişir'.

Etkinlik hatıra fotoğrafları ile sona erdi; öğretmenler programı bilgi verici ve motive edici bulduklarını belirtti. Bulanık Kütüphane Buluşmaları önümüzdeki haftalarda farklı konuklarla devam edecek.

