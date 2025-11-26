Buldan'da Asırlık Kuyudan Semender Sürprizi

Buldan, Denizli

Denizli’nin Buldan ilçesinde, asırlık su kuyusundan su çeken bir vatandaş, kovasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. İlk bakışta ne olduğunu anlayamayınca şaşkınlık yaşayan kişi, kısa süre sonra kovanın içinde canlıların olduğunu fark etti.

İncelemenin ardından, bulunan hayvanların tatlı su semenderi olduğu tespit edildi. Bölgedeki gözlemler ve bilgi paylaşımı sonrasında vatandaş, bulduğu canlıları korumaya özen gösterdi.

Olayı bildiren kişi, bulduğu 3 canlıyı alarak zarar görmemeleri için bekletmeden doğal yaşam alanlarına bıraktı. Bu tür karşılaşmalar, yerel ekosistemdeki canlı çeşitliliğinin ve su kaynaklarının önemini bir kez daha hatırlattı.

