Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ramazan'ın İlk Gününde İftar Programı Düzenledi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ramazan'ın İlk Günü İftar Programı Düzenledi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayının başlangıcında başkent Sofya'da bir iftar programı gerçekleştirdi. Radev'in ev sahipliği yaptığı etkinlik, bir otelde düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Kültür Bakanı Marian Baçev, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkede bulunan başlıca dinlerin ruhani liderleri, Sofya'da görev yapan büyükelçiler, bilim insanları ve basın mensupları katıldı.

Radev yaptığı konuşmada, iftarın farklı din ve nesillerden insanları bir araya getiren önemli bir gelenek olduğunu belirtti. "Ramazan ayı, inançlı insanlara sabır, merhamet, cömertlik ve hoşgörü öğretir," dedi.

"Dedelerimiz, velilerimiz bizlere olağanüstü değerli bir vasiyet bırakmıştır," diyen Radev, "Onlar birbirimizi tanıma, bir arada olma ve sohbet edebilmemizin ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretmiş bulunuyor. Karşılıklı anlayış ve saygı, zor dönemlerde bile huzurlu yaşamımızı sağlayan iki değişmez değer." şeklinde ifadeler kullandı.

Başmüftü Haci ise her Ramazan'da düzenlenen iftar programlarının devamının önemine dikkat çekti. Radev'in nazik ev sahipliği sayesinde bu güzel geleneğin sürdüğünü vurgulayan Haci, "Etnisitesi, dini ne olursa olsun, burada bir araya gelen tüm dost ve tanıdıklarımızla aynı ekmeği paylaşarak büyük mutlulukla beraberliğimizi yaşayabiliyoruz," dedi.

Son olarak Haci, "Dini inanç, insani değerlerin temelinde yer alıyor. O değerler olmazsa, bizler de var olamayız," biçiminde konuşarak, birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazanın ilk gününde başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazanın ilk gününde başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.