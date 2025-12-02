Bulgaristan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

Bulgaristan'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde Çatışma: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

Gösteriler ve çatışmalar

Bulgaristan genelinde on binlerce kişi, 2026 yılı bütçe tasarısı ve hükümeti yolsuzlukla suçlayarak sokaklara çıktı. Başkent Sofyada Ulusal Meclis binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla "istifa" sloganları attı.

Gösteriler genel olarak barışçıl ilerlese de, güvenlik güçleri ile zaman zaman çatışmalar yaşandı. Göstericiler siyasi partilerin merkezleri önünde barikat kuran polislere taş, şişe ve maytap fırlattı. Çöp konteynerlerinin ateşe verildiği ve bir polis aracının zarar gördüğü olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çatışmalarda 2 polis yaralandı ve 10 kişi gözaltına alındı.

Protestocuların talepleri

Gösterilere muhalefet partileri ve çeşitli kuruluşlardan katılanlar, hem hükümetteki yolsuzluk iddialarını hem de hükümetin daha yüksek harcamalar yapabilmek için sosyal güvenlik katkı payı ve temettü vergilerini yükseltme planlarını protesto ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Radev'den "erken seçim" çağrısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Bu, polis ve protestocular arasında bir çatışma değil, mafyanın protestoculara karşı bir provokasyonudur. Şiddet durmalı. Herkesi yasalara uymaya çağırıyorum. Provokasyonlar gerçeği değiştirmez: Bulgaristan halkı bu hükümete ‘hayır’ dedi. Tek çıkış yolu İstifa ve erken seçimdir".

Euro'ya geçiş endişeleri

Euro para birimini benimsemeye hazırlanan Bulgaristan'da halkın önemli bir kısmı, levden euroya geçişin ülke egemenliğine zarar verebileceği endişesini taşıyor. Vatandaşlar, perakendecilerin değişikliği suistimal ederek fiyatları artıra bileceğinden korkuyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde daha önce, Bulgaristan'ın euro bölgesine girmesi durumunda enflasyonda ani yükselme yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Euro para biriminin 1 Ocak 2026 itibariyle Bulgaristan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDEKİ GÖSTERİLERDE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 2 POLİS YARALANIRKEN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.