Burdur'da Alkollü Sürücüye 6 Ay Ehliyet El Konuldu — 9 bin 268 lira Ceza

Burdur'da Alkollü Sürücüye 6 Ay Ehliyet El Konuldu

Gece uygulamasında 0.75 promil alkollü olduğu tespit edildi

Burdur'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (21) idaresindeki 15 ACC 527 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye Kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kontrol sonucu sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında 9 bin 268 lira para cezası kesildi.

