Burdur'da kuzen cinayeti: Sanık Onur A. ve eşi Şerife A. tutuklulukları devam

Burdur'daki kuzen cinayeti davasında mahkeme, sanık Onur A. ile eşi Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:39
Burdur'da kuzen cinayeti: Mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi

Olayın ayrıntıları

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A. (24), aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu’nun (24) kullandığı aracı önünü keserek durdurdu.

Otomobil içinde yolcu olarak bulunan Durmuş S., Özcan S. (20) ve Bekir Ö. (18) bulunurken, Onur A. bulunduğu yerden Beytullah Soylu’nun aracına doğru tüfekle iki el ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah Soylu bilincini kaybetti; araç yokuş aşağı kayıp park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak kişileri Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Onur A., polis ekiplerince yürütülen çalışmada suç aleti tüfekle birlikte bir evde saklanırken yakalandı.

Soruşturma ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21) ve arkadaşları Beytullah T. (34) ile Erkan A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Onur A. ve eşi Şerife A. tutuklandı; arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. için ev hapsi kararı verildi. Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

İddianame ve ilk duruşma

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında, Beytullah Soylu’ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Bekir Ö. ve Özcan S. hakkındaki eylemlerinden dolayı ise ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İlk duruşmada mahkeme, tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ev hapsinin kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.

Üçüncü duruşma: Mahkeme kararını sürdürdü

Davanın üçüncü duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A., tanıklar, ölenin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. İddia makamı, mütalaasında iddianameyi tekrar ederek sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti. Sanık avukatları ise tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Onur A., tanık ifadelerinin yalan olduğunu belirterek daha önceki savunmasını tekrarladı. SEGBİS ile katılan Şerife A. ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade ederek savunmasını yineledi.

Mahkeme heyeti, ara sonrası verdiği kararda Onur A. ve Şerife A. hakkında tutukluluk hallerinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ailenin tepkisi

Dava sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan ölenin annesi Sevim Soylu, "Doğru yoldayım ve sonuna kadar çocuklarımın arkasındayım. Ben onlara hak ettikleri cezaları aldırana kadar uğraşacağım. Davayı kazanacağımızı da zaten biliyorum" dedi. Sevim Soylu, olayın ardından geçen sürece ilişkin duygularını da, "Ölen benim çocuğum, acıyı da çeken benim. ... Bu can borcunu bana ödeyecekler" sözleriyle dile getirdi.

