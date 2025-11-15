Burdur'da metruk bina yıkımı, kiracı itirazı sonrası tamamlandı

Değirmenler Mahallesi'ndeki tarihi binada dün başlayan çalışmalar bugün sona erdi

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi Yurtçıkmazı Sokak üzerinde bulunan metruk binanın yıkımı, dün ekiplerin çalışmaya başlamasının ardından yaşanan itirazlar nedeniyle yarım kaldı. Ancak bugün aynı ekipler adrese gelerek çalışmaları tamamladı.

Sabah saatlerinde yürütülen çalışmalarda binanın yanında bulunan evde kiracı olan Nilüfer Baykara, evinde bulunan çok sayıda kedi ve köpek nedeniyle yıkımın durdurulmasını talep etti. Baykara ile ekipler arasında uzun süren tartışma yaşandı.

Tartışma sürerken ekipler tarafından evin korunması amacıyla demir levhalar getirildi ve Baykara'nın evi güvenlik altına alındı. Bugün yıkım ekipleri kaldıkları yerden çalışmalara devam etti; Baykara bu kez evinin üstüne taşlar geldiğini belirterek yeniden itirazda bulundu.

Ekiplerin ikna çabaları sonucunda çalışmalara devam edildi ve metruk binanın yıkımı tamamlandı. Baykara, yıkım süresince çalışmaları yerinde takip ederek ekipleri izledi.

Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tartışma son buldu.

BURDUR'DA UZUN SÜREDİR TARTIŞMA KONUSU OLAN VE DÜN YIKIMINA BAŞLANDIKTAN SONRA BİNANIN YANINDAKİ EVDE OTURAN KADININ İTİRAZLARI YÜZÜNDEN YARIM KALAN YIKIM BUGÜN TAMAMLANDI.