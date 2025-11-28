Burdur'da Özel Okulda Yemek Sonrası 33 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastanelik

Burdur'da özel okulda öğle yemeği sonrası 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlandı; 30 öğrenci ve 1 öğretmen taburcu edildi, 3 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:29
Burdur’da bir özel okulda öğle yemeği sonrası 33 öğrenci ve 1 öğretmen farklı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Olay sonrası çok sayıda öğrenci ve öğretmen Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, öğlen yemeği yedikten sonra ishal, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler yaşayan öğrenciler ve bir öğretmen kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi’ne giderek tedaviye başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 30 öğrenci ve 1 öğretmen taburcu edilirken, 3 öğrencinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Okulda çıkan yemekten ve sudan numune alındığı, ekiplerin öğrenci ve öğretmenlerin neden rahatsızlandığını araştırdığı belirtildi.

Burdur Valiliği Açıklaması

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada,

"İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi ve kusma şikayetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi

