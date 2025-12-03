Burdur’da şap karantinasında küpesiz hayvan taşıyana 170 bin lira ceza

Burdur'da şap karantinası altındaki bölgede izinsiz ve küpesiz 11 hayvan taşıyan besiciye, 5996 sayılı kanun uyarınca yaklaşık 170 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:38
Denetimde 11 küpesiz hayvan bulundu, ekipler hayvanları küpeledi

Burdur’da şap karantinası uygulanan bölgede yapılan denetimlerde, izinsiz ve küpesiz hayvan taşıdığı belirlenen bir besiciye idari işlem uygulandı.

Kontroller, Burdur Canlı Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirildi. Denetimler sırasında araçta bulunan 11 hayvanın küpesinin olmadığı tespit edildi. Görevliler, hayvanlara gerekli küpeleme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Bakanlık tedbirlerine uymamaktan dolayı, yaklaşık 170 bin lira idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, karantina ve küpeleme kurallarına uymanın hastalıkların yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

