Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 350 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Burdur'da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 kilo 350 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek ham madde ile 2,80 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, operasyon Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu C.K. ve E.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda söz konusu maddelere ulaşıldı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda E.K. serbest bırakılırken, C.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

