Burdur Gölü'nde Tehlike: Prof. Dr. Ayşen Davraz Uyardı — Yer Altı Suyu 10 Yılda Tükenebilir

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Davraz, bilinçsiz su kullanımının gölü ve akiferleri tehdit ettiğini vurguladı

Prof. Dr. Ayşen Davraz, Burdur Gölü ve bölgedeki yer altı su kaynaklarının bilinçsiz kullanım nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu belirtti. Davraz, yüzey sularındaki çekilmelerin yanı sıra yer altı sularındaki düşüşün de büyük sorun yarattığına dikkat çekti.

Davraz, küresel ısınmaya bağlı olarak son dönemde Burdur'da birçok gölde su seviyesinde azalma görüldüğünü, bazı göllerin tamamen kuruduğunu ve bazılarında ciddi su çekilmeleri yaşandığını aktardı. Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Davraz, çekilmelerde sondaj kuyuları açılmasının etkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biliyorsunuz su kaynaklarımız artık yok olmuş durumda. Bazıları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bunlar içerisinde hem yer üstü sularımız hem de yer altı sularımız geliyor. Yüzey üstü sulardaki yok olmayı görebiliyoruz. Çünkü Burdur Gölü’nde olduğu gibi seviye düştü. Gölün çok alt seviyeye çıktığını gözlemliyoruz. Yer altı sularını ise gözleyemiyoruz. Yer altı sularını gözleyemediğimiz için maalesef çok sayıda sondaj kuyusunun açılması seviyelerde düşüşe neden oluyor. Bunlarda hem yüzey hem de yer altı suları için önemli problemlere neden oluyor".