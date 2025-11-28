Burdur Gölü'nde Tehlike: Prof. Dr. Ayşen Davraz Uyardı — Yer Altı Suyu 10 Yılda Tükenebilir

Prof. Dr. Ayşen Davraz, bilinçsiz sondaj ve aşırı çekim nedeniyle Burdur Gölü ve yer altı su kaynaklarının hızla tükenebileceğini; 50 yıllık suyun 10 yılda bitebileceğini söyledi.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Davraz, bilinçsiz su kullanımının gölü ve akiferleri tehdit ettiğini vurguladı

Prof. Dr. Ayşen Davraz, Burdur Gölü ve bölgedeki yer altı su kaynaklarının bilinçsiz kullanım nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu belirtti. Davraz, yüzey sularındaki çekilmelerin yanı sıra yer altı sularındaki düşüşün de büyük sorun yarattığına dikkat çekti.

Davraz, küresel ısınmaya bağlı olarak son dönemde Burdur'da birçok gölde su seviyesinde azalma görüldüğünü, bazı göllerin tamamen kuruduğunu ve bazılarında ciddi su çekilmeleri yaşandığını aktardı. Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Davraz, çekilmelerde sondaj kuyuları açılmasının etkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biliyorsunuz su kaynaklarımız artık yok olmuş durumda. Bazıları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bunlar içerisinde hem yer üstü sularımız hem de yer altı sularımız geliyor. Yüzey üstü sulardaki yok olmayı görebiliyoruz. Çünkü Burdur Gölü’nde olduğu gibi seviye düştü. Gölün çok alt seviyeye çıktığını gözlemliyoruz. Yer altı sularını ise gözleyemiyoruz. Yer altı sularını gözleyemediğimiz için maalesef çok sayıda sondaj kuyusunun açılması seviyelerde düşüşe neden oluyor. Bunlarda hem yüzey hem de yer altı suları için önemli problemlere neden oluyor".

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulunan Davraz, suyun yanlış kullanımının geleceği tükettiğini belirterek örnek verdi: "Biz akiferdeki su miktarını normalde 50 yıl kullanabileceksek, aşırı su çekiminden dolayı 10 yılda bitebiliriz".

Bu durumun "biz geleceğimizi tüketmiş oluyoruz" anlamına geldiğini kaydeden Davraz, çözüm için hem kurumlara hem bireylere çağrı yaptı: "Hem kurumlar olarak hem de bireysel olarak su tasarrufu yönüne gitmemiz lazım. Su kaynaklarımızın hepsinin önemini çok iyi bilmemiz lazım. Buna bağlı olarak da değerlendirmeler ya da önlemler almamız gerekiyor".

Göldeki çekilmelerin geri dönüşünün zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Davraz, "Burdur Gölü’ne bir ömür vermemiz doğru olmaz ama göldeki çekilme gün geçtikçe artıyor. Burada çok ciddi sorunların ortaya çıktığı gözlemlendi. Bu çekilmenin de kısa vadede geri dönüşü oldukça zor. Burdur Gölü’nün eski haline dönmesi için çok uzun yıllar gerekiyor" dedi.

