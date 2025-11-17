Burdur Günalan'da 2 Katlı Evde Yangın: Elektrikli Battaniye Şüphesi

Burdur Günalan'da 2 Katlı Evde Yangın
Elektrikli battaniye şüphesiyle çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Burdur merkezine bağlı Günalan köyü'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Olayın, ev sahibi H.E.'ye ait evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia ediliyor.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Yangında evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
