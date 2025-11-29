Burhaniye'de Sağanak Hayatı Felç Etti: Yollar Göle Döndü, Bodrumlar Su Bastı

Burhaniye'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün akşam sıralarında başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede metrekareye 95 kilogram yağmur düştü; cadde ve sokaklar hızla göle döndü.

Yağışın etkileri

Şiddetli yağış sonrası mazgallar tıkandı ve özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katları ile bahçeleri su altında kaldı. Sürücüler, suyla dolan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti; birçok cadde kısa süreli olarak geçişe kapanmak zorunda kaldı.

Ekiplerin müdahalesi

Belediye ekipleri gece boyunca tıkalı mazgalları açmak için çalışmalar yürüttü. Logarlar taştı ve durumun kontrol altına alınması için ekipler seferber edildi. İtfaiye ise su boşaltma çalışmalarına devam ediyor ve bölgedeki müdahale çalışmaları sürüyor.

