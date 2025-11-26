Burhaniye'de Tuncay Arslan Kardeşi İçin Pamuk Şekeri Hayrı Yaptı

Burhaniye'de seyyar satıcı Tuncay Arslan, 52 gün önce ölen kardeşi Tuncer Arslan anısına Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu önünde öğrencilere pamuk şekeri dağıttı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:12
Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu önünde öğrencilere dağıtım

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyyar satıcı Tuncay Arslan, 52 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki kardeşi Tuncer Arslan anısına pamuk şekeri hayrı düzenledi.

58 yaşındaki Arslan, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu önünde okuldan çıkan çocuklara pamuk şekeri dağıttı. Rahmetli kardeşinin de Balıkesir’de kendisi gibi petek helva ve pamuk şekeri sattığını belirtti.

Tuncay Arslan sözlerinde, "Herkes pilav ve lokma hayrı yaparken, biz de böyle bir şey yapalım dedik. Çocukları sevindirdik. Çok da iyi oldu" dedi.

Öğrenci Sezai Budak, "Pamuk şekerini çok seviyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Alperen Bozkurt ise, "Bugün Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nun önünde pamuk şekeri hayrı oldu. Tanımadığımız bir ağabey pamuk şekeri hayrı yapmış. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

