Bursa Büyükşehir 50 Yeni Araçla Filoyu Gençleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına daha hızlı, ekonomik ve kesintisiz hizmet sunma hedefiyle araç filosunu 50 yeni araçla güçlendirdi. Altyapı, afet yönetimi, zabıta ve sosyal hizmetler gibi birçok birimde kullanılacak araçlar, hem hizmet kapasitesini artırdı hem de bakım, onarım ve kiralama giderlerinde önemli tasarruf sağladı.

Yatırım ve filo yaşı

Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapı başta olmak üzere hayata geçirdiği projeleri destekleyecek yeni araç filosunu kente kazandırdı. Teslim töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "2025 yılı içerisinde yapılan 110 milyon liralık yatırımla toplam 50 yeni aracı Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattık. Böylece 14,62 olan filo yaş ortalamasını 13,14’e düşürerek hizmet kapasitesini önemli ölçüde yenilemiş olduk" dedi.

Maliyet ve tasarruf

Başkan Mustafa Bozbey, belediyenin kiralama uygulamalarını sonlandırıp yeni araçları filoya dahil ettiklerini belirterek maliyet avantajına dikkat çekti: "Satın alınan bir araç kiralanan bir araca kıyasla 3-4 yılda kendini amorti edebiliyor. Yeni araçları 10 yıl kullandığımızda en az 6-7 yıl bedavaya kullanmış oluyoruz. Kamuya önemli bir kaynağı aktarmış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin giderlerini azaltmış oluyoruz. Yeni araçlarla birlikte hem hizmet kapasitesi yükselttik hem de bakım, onarım ve kiralama maliyetlerinde önemli tasarruf sağladık".

Hedefler ve filo yönetimi

Bursa’ya hizmeti teknolojiyle güçlendirme anlayışıyla sahadaki ekiplerin hız ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Bozbey, filo yönetim sistemiyle araçların verimlilik, hız, güvenlik ve takip süreçlerini anlık izlediklerini aktardı ve hedeflerini şöyle özetledi: "Hedefimiz, filo yaş ortalamasını 10 yaşın altına indirmektir. Kamu eliyle yapılan hizmetlerin daha ekonomik olduğunun altını çizmek istiyorum. Yeni aldığımız araçlarla birlikte, Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde resmi plakalı olarak bulunan araç ve iş makinesi sayısı toplam 799’a ulaştı".

Gelecek planı

Başkan Bozbey, belediyeyi yeni araçlar ve güncel teknolojilerle güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: "2026 yılında da 115 araç alarak filomuzu gençleştirmeye devam edeceğiz. Yaptığımız her yatırım, Bursa’nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Kamunun bir kuruşunun dahi heba olmasına gönlümüz razı değil. Bu hesaplamaları onun için ince yapıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz, gülümseyen vatandaşlarımızın sayısını yukarılara çekiyoruz. Bursamız, geleceğin örnek ve güçlü kentlerinden biridir. Bursa’nın daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için üretmeyi ve hizmet sunmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla, belediyemizi yeni araçlar ve güncel teknolojilerle güçlendirmeye; tüm bu imkânları Bursa’nın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Yeni araçların Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum".

Araç dağılımı ve öne çıkan araçlar

Teslim edilen 50 yeni aracın dağılımı şu şekilde: 20 adet Zabıta Dairesi Başkanlığı, 12 adet İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 adet Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, daha önce kiralanıp kamulaştırılan 4 araç Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne, 2’şer araç Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri’ne, 1’er araç ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Evde bakım hizmetlerinde kullanılacak hasta nakil aracı, tekerlekli sandalye taşıyabilen iki lift ve 8 kişilik kapasitesiyle öne çıktı ve yerel yönetimlerde bu alanda kullanılan ilk örneklerden biri oldu.

Teslimat sonrası inceleme

Konuşmaların ardından araçları inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, ekiplerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve makine ikmal atölyelerini gezdi. Yeni araçların kent genelinde hizmet kalitesini artırması ve maliyetleri düşürmesi hedefleniyor.

