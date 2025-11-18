Bursa'da 13 Yıldır Aranan H.V., Nilüfer'de Operasyonla Yakalandı

Bursa'da 13 yıldır aranan H.V., Nilüfer'de yakalandı

Bursa'da "Silahla Yağma" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır firari olarak aranan H.V., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Operasyon ve takip süreci

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 2013 yılı Mart ayından bu yana firari durumda bulunan H.V.'nin uzun süre farklı adreslerde saklandığı tespit edildi.

Takipte elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, firari hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette gizlendiğini belirledi. Şüphelinin dikkat çekmemek amacıyla sık sık yer değiştirdiği, ancak bir süredir bu adreste kaldığı öğrenildi.

Gözaltı ve teslim

Belirlenen adrese sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler, H.V.'yi kaçamadan etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

