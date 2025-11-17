Bursa'da 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu — Drone ile Görüntülendi

Bursa'nın Mollafenari Mahallesi'nde 2 katlı binada çıkan yangın bitişik eve sıçradı; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti, alevler dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:46
Bursa'da 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu — Drone ile Görüntülendi

Bursa'da 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu — Drone ile Görüntülendi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkisinde meydana geldi. 2 katlı bir binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı ve bitişiğindeki başka bir 2 katlı eve sıçradı.

Müdahale ve Mahallede Panik

Çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bitişik nizamdaki yapılar ve dar sokakların bulunduğu bölgede yangının yükselmesi mahalle sakinlerinde büyük panik oluşturdu.

İtfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek yangına müdahale etti; alevlerin kent genelinden görülebildiği belirtilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Drone Görüntüleri ve Son Durum

Alevlerin binayı sardığı anlar havadan dronla görüntülendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BURSA'NIN ULUDAĞ ETEKLERİNDE BULUNAN MOLLAFENARİ MAHALLESİNDEKİ 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGINI...

BURSA'NIN ULUDAĞ ETEKLERİNDE BULUNAN MOLLAFENARİ MAHALLESİNDEKİ 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU. BİTİŞİK NİZAM OLAN BİNAYI KAPLAYAN ALEVLER BURSA'NIN BİR ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜRKEN, MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI.

BURSA'NIN ULUDAĞ ETEKLERİNDE BULUNAN MOLLAFENARİ MAHALLESİNDEKİ 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGINI...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler