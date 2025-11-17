Bursa'da 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu — Drone ile Görüntülendi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkisinde meydana geldi. 2 katlı bir binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı ve bitişiğindeki başka bir 2 katlı eve sıçradı.

Müdahale ve Mahallede Panik

Çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bitişik nizamdaki yapılar ve dar sokakların bulunduğu bölgede yangının yükselmesi mahalle sakinlerinde büyük panik oluşturdu.

İtfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek yangına müdahale etti; alevlerin kent genelinden görülebildiği belirtilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Drone Görüntüleri ve Son Durum

Alevlerin binayı sardığı anlar havadan dronla görüntülendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

