Bursa'da 2 Katlı Ev Yangını: 78 Yaşındaki Sahip Kazım Kaya Kayıp

Bursa'nın Mollafenari Mahallesi'nde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. 78 yaşındaki sahibi Kazım Kaya'ya ulaşılamıyor, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:21
Olayın Detayları

Bursa'nın Uludağ eteklerindeki Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkiinde bulunan 2 katlı evte çıkan yangın mahallede panik yarattı. Dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı ve yangın bitişikteki başka bir 2 katlı eve de sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. Çok sayıda itfaiye aracı ve personel hızla bölgeye sevk edildi, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine yönlendirildi. Dar sokaklar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin yükseldiği anlar havadan dronla görüntülendi. Mahalle sakinleri yangını endişeyle izledi.

Kaybolan Ev Sahibi ve Soruşturma

Yangının çıktığı evde oturan 78 yaşındaki Kazım Kaya'ya ulaşılamadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

