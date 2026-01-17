Bursa’da 200 Kadın Sinemada İyilik İçin Ördü

Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde projesiyle Harmancık’taki çocuklar için atkı, bere ve yastık örüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, yüzlerce kadın aynı anda hem sinema izledi hem de iyilik için örgü ördü. Nilüfer Belediyesi ile Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Harmancık’taki 200 çocuk için atkı, bere ve yastıklar hazırlandı.

Etkinlik, Konak Kültürevi’nde düzenlenen "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" kapsamında gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ile Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ın eşi Melda Arıkan de salonda yer aldı ve etkinliğe destek verdi.

Konak Kültürevi’nde sıra dışı bir sinema deneyimi yaşandı: yaklaşık 200 gönüllü kadın, sanatçı Adile Naşit’in hayatını konu alan Adile filmini izlerken aynı zamanda Harmancık’taki ihtiyaç sahibi çocuklar ve dezavantajlı bireyler için atkı, bere ve kalpten yastıklar ördü. Film gösterimi sırasında gönüllülerin örgü örebilmesi için salonun ışıkları kapatılmadı.

Nuray Özdemir etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Hayat bazen bizden büyük adımlar değil, küçük ama anlamlı dokunuşlar ister. Bir film izlemek, kısa bir yürüyüş yapmak gibi sıradan görünen anlarda bile, bir insanın hayatına dokunma imkânı sağlar. Bugün burada tam da bunu yapıyoruz".

Elif Kamacı Efe ise sadece örgü örülmediğini, kadın emeğinin yarattığı farkındalığın da etkinliğin hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Efe, 200 kadının emeğinin Harmancık’ta çocuklarla buluşacağını vurguladı.

Etkinlikte ayrıca, Melda Arıkan’a örgüden yapılmış bir kalp hediye edildi. Film gösteriminin sonunda el emeği ürünler teslim edilmek üzere sepetlere bırakıldı; atkı, bere ve yastıklar Harmancık’taki çocuklar ve dezavantajlı bireylere ulaştırılacak.

