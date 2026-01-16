İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı: D-100'de Kilometrelerce Araç Kuyruğu

İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı

İstanbul’da yarıyıl tatilinin başlaması ve yağışın etkisiyle akşam saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu ciddi boyutlara ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası, birçok noktayı kıpkırmızıya boyayarak yoğunluğun yüzde 90 seviyelerine çıktığını gösterdi.

Trafik yoğunluğunun nedeni

Mesai çıkışı ve tatil yoluna çıkan vatandaşlarla birlikte, milyonlarca öğrencinin karne alarak sömestri tatiline girmesi beklenen trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi. Yağışlı hava koşulları da araçların ilerlemesini zorlaştırdı; ana arterlerde sürücüler uzun süre durma noktasında kaldı.

Havadan görüntüler: D-100'de büyük kuyruk

Avrupa Yakası’nın en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolunda, özellikle Merter ve Cevizlibağ mevkii havadan kaydedildi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve kırmızıya bürünen yollar, İstanbul’daki trafik çilesinin boyutunu ortaya koydu.

Yetkililer ve sürücüler, alternatif güzergâhlar ve toplu taşıma kullanımının trafiği rahatlatmada önemli olduğunu vurguluyor.

İstanbul’da yüzde 90’a varan trafik böyle görüntülendi