Bursa’da 24 Yaşındaki Leyla Sınırtaş Uğurlandı — Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Bursa’da 24 yaşındaki Leyla Sınırtaş, beyin anevrizması sonucu vefat etti; ailesinin bağışıyla organları 5 hastaya umut oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:37
Bursa’da 24 yaşındaki Leyla Sınırtaş son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın tanınmış ailelerinden Sınırtaş ve Payaslıoğlu ailesinin 24 yaşındaki kızı Leyla Sınırtaş’ın ani ölümü, yakınlarını ve kent halkını yasa boğdu. Genç kız, İstanbul’da ağabeyini ziyaret ettiği sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay ve organ bağışı

Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Sınırtaş’ın ölüm nedeni beyin anevrizması olarak belirtildi. Aile, acı kaybın ardından genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı ve bu bağışın 5 hastaya umut olduğu öğrenildi. Aile, alınan kararı ‘‘Leyla’nın yaşatacağı hayatlar olsun’’ sözleriyle açıkladı.

Cenaze töreni

Sınırtaş için Bademli Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Genç kız, Bademli Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene çok sayıda iş insanı, sivil toplum temsilcisi ve aile dostlarının yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da katıldı.

Üniversite ve aileden gelen taziye

İstanbul Bilgi Üniversitesi de yayımladığı açıklamada, "Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunumuz Leyla Sınırtaş’ın kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Leyla, diş hekimleri Oğuz Sınırtaş ile Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu’nun kızı olarak kent ve üniversite çevresinde tanınıyordu.

Genç yaşta gelen bu kayıp, ailesi ve yakın çevresi için büyük acı oluştururken, ailenin aldığı organ bağışı kararı birçok kişiye yeniden yaşam umudu verdi.

