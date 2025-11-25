Bursa'da 25 Kasım: Şiddetsiz Dünya İçin Adımlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen farkındalık yürüyüşü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Osmangazi ile Nilüfer Kent Konseyleri Kadın Meclisleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Katılım ve Güzergah

Yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey ile Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, ilçe belediyelerinin kent konseyleri temsilcileri, kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nden Ulu Çarşı girişine uzanan yürüyüş boyunca kadınlar şiddet karşıtı sloganlarla farkındalık çağrısı yaptı ve eşitlik taleplerini güçlü biçimde yineledi.

Sözler ve Talepler

Derya Şimşek Aksakal konuşmasında, "Kadına yönelik şiddetle mücadele demek; kadınların eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunmak demektir" dedi. Aksakal sözlerine şöyle devam etti: "Biz kadınlar, hayatlarımızı savunmak için yürüyoruz. Şiddetsiz bir yaşam için, adalet için, eşitlik için sokaktayız. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Erkek şiddetine boyun eğmeyeceğiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz."

Kapanış ve Dayanışma

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir de günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yaparak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve eşitsizliğe dikkat çekti. Konuşmaların ardından program, şiddetsiz ve eşit bir gelecek için ortak kararlılığın güçlü ifadesiyle son buldu.

