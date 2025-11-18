Bursa'da 47 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Bursa'da okullar çevresinde geniş çaplı denetim
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 47 okul çevresinde, okul önleri ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim yürüttü.
Denetimin bulguları
Gerçekleştirilen uygulamada 166 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Risk oluşturabileceği değerlendirilen 11 metruk bina kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki işletmelere yönelik yapılan kontrollerde 56 iş yeri incelenirken, kurallara aykırılık tespit edilen 1 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.
Emniyet yetkilileri, Bursa genelinde okullar ve çevrelerinde güvenli eğitim ortamının sağlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
