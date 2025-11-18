Bursa'da 47 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Bursa Emniyeti, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da 47 okul çevresinde 166 GBT sorgulaması, 11 metruk bina ve 56 iş yeri denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:07
Bursa'da 47 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Bursa'da okullar çevresinde geniş çaplı denetim

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 47 okul çevresinde, okul önleri ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim yürüttü.

Denetimin bulguları

Gerçekleştirilen uygulamada 166 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Risk oluşturabileceği değerlendirilen 11 metruk bina kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki işletmelere yönelik yapılan kontrollerde 56 iş yeri incelenirken, kurallara aykırılık tespit edilen 1 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, Bursa genelinde okullar ve çevrelerinde güvenli eğitim ortamının sağlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

