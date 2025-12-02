Bursa'da Arap Şükrü Sokağı'nda Tente Krizi: Belediye 14 İşletmeye Söküm Uyarısı

Bursa'da Arap Şükrü Sokağı'nda tente ve cam bölme uygulamalarına söküm

Belediye ekipleri uyarı yapıp 14 işletmenin eklentilerini kaldırdı; güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul’un Çiçek Pasajı’na rakip gösterilen Bursa’daki tarihi Arap Şükrü Sokağında, işletmelerin uzun süredir kullandığı tenteler ve cam bölmeler, "kaldırım işgali" gerekçesiyle kaldırılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, sokağa yayılan eklentilerin kaldırılması için 14 işletmeyi uyardı. Uygulama sırasında bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik tedbiri aldı ve sokağın giriş-çıkış noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

Belediye ekipleri, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde işgaliye alanı dışında kalan tüm tenteleri ve cam bölmeleri söktü. Uygulamanın, geçmiş dönemde yapılan cam bölme ve tente montajlarına yönelik işlemlerin bir parçası olduğu, önümüzdeki günlerde benzer müdahalelerin devam edebileceği bildirildi.

Esnaf uygulamaya tepki gösterdi. Sokağın işletmecilerinden Türkeş Aydın, "Burada daha önce bize izin verilmişti. Şimdi ise tenteleri kaldırıyorlar. Önümüz yılbaşı, burada yaklaşık 30 işletme var. Şimdi biz ne yapacağız?" şeklinde konuştu.

Tarihi dokusu ve canlı eğlence hayatıyla bilinen Arap Şükrü Sokağı’ndaki bu adım, kent merkezindeki turizm ve ticaret alanlarının kullanımıyla ilgili düzenlemeler ve denetimlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ SOKAK’INDA TENTE KRİZİ : BELEDİYE İŞGAL VAR DEDİ, ESNAF İSYAN ETTİ