Bursa'da Asansörde 45 Dakika Mahsur Kalan 2 Öğrenci İtfaiye ile Kurtarıldı

Bursa Osmangazi'de Doğanbey Mahallesi'ndeki iş merkezinde asansörde yaklaşık 45 dakika mahsur kalan 13 yaşındaki iki öğrenci itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (13) ve Y.A. (13) saat 18.15 sıralarında bir iş merkezinde bindikleri asansörde arıza sonucu yaklaşık 45 dakika mahsur kaldı.

Öğrenciler, zil tuşunun çalışmaması ve kapının bozuk olması nedeniyle dışarıyla iletişim kuramadı; kendi imkanlarıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu iki öğrenciyi kurtardı.

Mahsur kaldıkları iş merkezinde üç farklı kursun faaliyet gösterdiği ve binada daha önce de benzer arızaların yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

