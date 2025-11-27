Bursa'da Ayılar: Celal Acar Merkezi'nde Kış Öncesi Son Banyo

Bursa Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayılar, kış uykusuna yatmadan önce güneşli havada suya girip enerji depoladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:28
Güneşli günlerde suya girip oynadılar

Bursa Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sevimli sakinleri ayılar, kış uykusuna yatmadan önce güneşli günlerin tadını çıkarıyor.

Merkezde koruma altında bulunan ayılar, sonbaharın ılık havasında suya girerek adeta keyif banyosu yaptı. Neşeli halleri, izleyenlere tebessüm ettiren anlara sahne oldu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ayıların suya girip oynadığı ve güneşin altında dinlendiği kareler yer aldı. Görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

Yetkililer, ayıların kış uykusuna hazırlanırken enerji depoladığını ve bu davranışların doğal yaşam döngüsünün bir parçası olduğunu belirtti. Doğaseverler paylaşımlara yoğun beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.

