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Bursa'da Cezaevinden Çıktığı Gün Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Bursa'da hırsızlıktan cezaevine giren kişi, serbest kaldığı gün yine hırsızlık yaptı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:02
Bursa'da Cezaevinden Çıktığı Gün Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Hızla Gelişen Hırsızlık Olayı

Bursa'da, hırsızlık suçundan cezaevine girmesinin ardından serbest kalan bir zanlı, aynı gün içerisinde tekrar hırsızlık yaparak güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, Fethiye Mahallesi'nde bir ikametten R.A.'ya ait çanta, cüzdan ve telefonun çalınması üzerine hemen harekete geçti.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin 31 yaşındaki Ö.G. olduğunu ve kendisinin daha önce aynı mahalledeki bir hırsızlık olayıyla da bağlantılı olduğunu belirledi. Ö.G.'nin toplamda 35 suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden olay günü çıktığı tespit edildi.

Tutuklama Süreci

Şüphelinin, Akpınar Mahallesi'nde kız arkadaşının evinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında Ö.G. yakalandı. Yapılan aramalarda, R.A.'nın çalınan eşyaları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ardından, çıkarıldığı mahkemeden tutuklama kararı aldı.

Uzmanlar, bu tür suçların yeniden işlenmemesi adına tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

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