Bursa'da Doğu ve Güneydoğu Derneklerinden Barış Sürecine Güçlü Destek

Bursa’da bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu dernekleri, Ağrı İli ve İlçeleri Derneği ev sahipliğinde yürütülen barış sürecine toplumsal destek çağrısı yaptı. Toplantıda, çatışmaların sona erdirilmesi ve ülke genelinde huzurun sağlanması için ortak irade vurgulandı.

Toplantı ve çağrı

Toplantının ev sahibi Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, sürecin önemine dikkat çekerek tüm kesimleri barışa destek olmaya davet etti. Öztürk, Doğu ve Güneydoğu dernekleri olarak yıllardır süregelen acıların son bulması için kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Siyasi partilere teşekkür

Öztürk, siyasi aktörlerin sürece verdiği desteğe de vurgu yaparak özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımını önemsediklerini belirtti. Ayrıca DEM Parti, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Öztürk, kırk yılı aşkın süren çatışmanın ülke için büyük bir yük haline geldiğini söyleyerek sivil toplumun da aynı kararlılığı göstermesi gerektiğini vurguladı.

'Doğuda ve batıda silahlar sussun'

Konuşmasında hem doğuda hem batıda silahların susmasının en büyük temenni olduğunu belirten Öztürk, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın bölge ülkeleri üzerinde ağır etkileri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin güçlü yapısına rağmen içerde oluşabilecek olumsuzluklarda dış destek bulmanın güçlüğüne dikkat çekerek barış sürecinin önemini bir kez daha yineledi ve derneklerin sürecin sorumluluğunu almaya hazır olduğunu belirtti.

Sivil toplumdan tam destek

Toplantıda yer alan dernek temsilcileri de süreci desteklediklerini ve ülkenin geleceği için barışın vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Öztürk, basına da teşekkür ederek medyanın doğru, duyarlı ve birleştirici haberlerle toplumsal destek oluşturabileceğini söyledi.

Birlik ve kardeşliği güçlendirme çağrısı

Konuşmasının sonunda kan ve gözyaşının son bulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, hiçbir kesimin acıdan beslenmesine izin vermeyeceklerini belirtti ve sürecin hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm vatandaşları katkıya davet etti. Sözlerini 'Allah yar ve yardımcımız olsun' dileğiyle tamamladı.

'Samimiyet lazım' — Mahmut Asya'nın çağrısı

Bursa Muşlular Dernek Başkanı Mahmut Asya, Doğu ve Güneydoğu dernekleri olarak terörsüz, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye hedefinin arkasında olduklarını ifade etti. Asya, acının, gözyaşının ve kayıpların ne demek olduğunu bilen bir kesim olarak sürecin samimiyet, kararlılık ve şeffaflıkla yürütülmesini beklediklerini söyledi. Bursa Muşlular Derneği olarak birliğe, kardeşliğe ve gençlerin güvenli geleceğine hizmet eden her doğru adımın yanında olduklarını belirterek sürece 'samimiyet' çağrısı yaptı.

