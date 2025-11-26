Bursa'da Ecstasy Operasyonu: G.Ö. Yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda G.Ö. gözaltına alındı; araç ve ikamet aramasında 20 bin ecstasy hap ile 50 bin TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:57
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirildi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli G.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelinin il genelinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yaptığı tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelinin araç ve ikamet aramalarında 20 bin adet ecstasy hap ile 50 bin TL para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve paralara el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü, G.Ö. hakkında yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi.

