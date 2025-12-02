Bursa'da Hanlar Bölgesi'nde Ezana Uluyan Sokak Köpeği Duygulandırdı

Bursa'da Hanlar Bölgesi'nde ezana ulayan sokak köpeği dikkat çekti

Sokak hayvanları tartışmaları gölgesinde duygulandıran an

Bursa'nın tarihi Hanlar Bölgesi'nde, ezan okunduğu sırada bir sokak köpeğinin başını gökyüzüne kaldırıp uluması çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

O anları görenler, köpeğin ezana eşlik edercesine ulumasının hem şaşkınlık hem de duygulanma yarattığını söyledi. Bazı esnaflar, köpeğin davranışının kendilerini etkilediğini belirtti.

Ülkede sokak hayvanlarıyla ilgili toplatma tartışmaları sürerken, Hanlar Bölgesi'nde yaşanan bu an farklı bir bakış açısı oluşturdu ve bölgedeki duyarlılığı yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşların kısa süreli dikkatini çekerken, sokak hayvanlarına yönelik duygusal bir anı da beraberinde getirdi.

